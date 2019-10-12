شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وكندة علوش يقدمان واجب العزاء فى المخرج شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت، منذ قليل، كل من ليلى علوى وكندة علوش ودارين حداد وأشرف زكى وسامح الصريطى والمخرج هانى خليفة وحاتم على، والفنان محمد الأحمدى وشريف إدريس ومريم الأحمدى، والمخرج أحمد صقر لتقديم واجب العزاء فى المخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى، الذى يقام حاليا بمسجد الكواكبى بالعجوزة، والذى توفى أول أمس الخميس عن عمر يناهز 58 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وتواجد مسبقا كل من الفنانة هند صبرى وعائشة بن أحمد وسوزان نجم الدين، والمخرج عماد البهات ولطيفة، وأميرة حامدى المستشار الثقافى لسفارة تونس بالقاهرة، والمخرج السورى بسام قطيفان، والمخرج الفلسطينى طارق يخلف لتقديم واجب العزاء.

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ولد الماجرى فى 11 نوفمبر من عام 1961، بمنطقة باب سويقة التونسية، والده عمل فى النجارة وكان له 9 أشقاء هو أصغرهم، كما أن الماجرى هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفل يدعى عمار ولد فى عام 2004.

الماجرى سافر إلى بولندا فى 1994 لدراسة الإخراج، واشتهر الماجرى بالكثير من الأعمال الدرامية سواء المصرية أو العربية ، وقام الماجرى بإخراج 16 مسلسلا، منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.