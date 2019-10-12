شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاتى بيرى باحتفالية خيرية بفستان سعره 5874 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أمس النجمة العالمية كاتى بيرى باحتفالية "Silence the Violence" الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التى أقيمت فى واشنطن.

قدمت المغنية البالغة من العمر 34 عاما بعض الأغنيات ضمن الحفل الخيرى، كما صعدت بيرى على المسرح لتشرح للشباب المعرضون للخطر كيفية الاستفادة من التأمل.

وظهرت كاتى بيرى التى تعرف أنها واحدة من أرقى نجمات العالم، وهى مرتدية فستانا ذى تصميم أنيق POLA DOT باللونين الأبيض والأسود، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء Carolina Herrera وهو واحد من أشهر دور الأزياء فى العالم وتفضله الكثير من النجمات.

وقد وصل سعر فستان كاتى بيرى الذى ارتدته فى الاحتفالية الخيرية إلى 5874 جنية أسترلينى.



كاتي بيري



كاتي بيري

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كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري