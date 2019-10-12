القائمة الكاملة للأفلام الأوروبية المرشحة لجوائز النقاد العرب

كشفت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تتضمن 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية، سيشاهدها 42 ناقداً من 13 دولة عربية، لاختيار أفضل فيلم أوروبي ضمن القائمة التي رشحتها مؤسسات ومعاهد عبر القارة الأوروبية.



وستقام فعاليات تقديم الجوائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاءت قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية على النحو التالي:

بغداد في خيالي، إخراج سميرة من سويسرا.

And Then We Danced إخراج ليفان أكين من السويد.

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles إخراج سلفادور سيمو من إسبانيا.

Corpus Christi إخراج يان كوماسا من بولندا.

God Exists, Her Name is Petrunya إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا من شمال مقدونيا.

Gods of Molenbeek إخراج ريتا هوهتانين من فنلندا.

History of Love إخراج سونيا بروسنك من سلوفينيا.

Let There Be Light إخراج ماركو شكوب من سلوفاكيا.

Mali إخراج أنطونيو نويتش من كرواتيا.

Oleg إخراج يوريس كورسيتيس من لاتفيا.

Advertisements

Our Mothers إخراج سيزار دياز من بلجيكا.

Out Stealing Horses إخراج هانس بيتر من هولندا.

Shindisi إخراج ديتو تسينتسادزه من جورجيا.

Stitches إخراج ميروسلاف تيرزيتش من صربيا.

System Crasher إخراج نورا فينجشايد من ألمانيا.

Take Me Somewhere Nice إخراج إينا سندرافيتش من هولندا.

The Champion إخراج ليوناردو دي أجوستيني من إيطاليا.

The Delegation إخراج بويار أليماني من ألبانيا.

The Painted Bird إخراج فاتسلاف مارهول من جمهورية التشيك.

The Son إخراج إنيس تانوفيتش من البوسنة والهرسك.

Truth and Justice إخراج تانيل توم من إستونيا.

When Tomatoes Met Wagner إخراج ماريانا إيكونومو| من اليونان.

Who You Think I Am إخراج صافي نيبو من فرنسا.

You Have the Night إخراج إيفان سالاتيتش من الجبل الأسود.