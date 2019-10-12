نجلاء بدر تُعلّق على حقيقة خلافها مع محمد منير بعد انسحابه من الارتباط بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية نجلاء بدر، إنه لا يوجد خلاف بينها وبين الفنان المصري محمد منير، رغم أنه طلبها للزواج وحضر إلى منزلها قبل سنوات وقابل والدتها وشقيقها إلا أنه انسحب ولم يعد مرةً أخرى.

وأكّدت نجلاء بدر، في تصريح لـ"فوشيا" أن نجمًا بحجم محمد منير من الصعب أن يدوم معه الخلاف، مشيرةً إلى أنه عندما تقدّم لها كانت في سنٍ صغيرة وكان تنظر إليه بمثابة والدها كون فارق السن بينهما كبير.

وأشارت إلى أنها لم تقابله في حياتها سوى مرة واحدة ولم يتحدّثا سويًا ما جعلها تغادر المكان بعد وصوله برفقة زوجها، وتحديدًا في شهر رمضان قبل الماضي خلال حفل سحور خاص أقامه أحد المنتجين.

وهو ما فسّره البعض على أن هناك خلافًا بينهما أو أنها لا تحمل له الخير، مؤكدةً أنها هنأته بعيد ميلاده الذي وافق العاشر من أكتوبر الجاري للتأكيد على أنها تُكن له كل الاحترام والتقدير.

وتابعت الفنانة المصرية أنها حاليًا امرأة متزوجة ولها حياتها الخاصة وهي كأي فتاة يتقدّم لها شخص لبدء مشروع زواج ولا يكتمل، منوهةً إلى أنها يكفيها من الفخر أن محمد منير أهداها أغنيته الأشهر "لما النسيم" وهي تمثل بالنسبة لها حدثًا مهمًا في حياتها.

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ورغبت نجلاء بدر، في الساعات الماضية حسم الأمر بأنه لا خلاف بينها وبين "الكينج" محمد منير حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وهنأته بعيد ميلاده.

وعلّقت نجلاء قائلةً: "كل سنة وانت طيب، ستظل الكينج وستظل أغانيك لها ذكريات ومعاني لدى جمهورك".

يُذكر أن نجلاء بدر متزوجة حاليًا من رجل الأعمال المصري محمد عفيفي، كما يُعرض لها حاليًا مسلسل "شبر مية"، ويشاركها بطولته الفنان أحمد السعدني.