متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن النتائج النهائية لعملية شفط اللغد التي خضعت لها قبل أيام قليلة، لتُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد.
وتغزّل المتابعون بملامح هيا الشعيبي الجديدة بعد أن ظهرت الأخيرة عبر مقطع فيديو من داخل العيادة بعد نزع الشاش الطبي من على وجهها، واستعرضت النتيجة النهائية لعملية شفط اللغد.
وقدّمت طبيبة هيا الشعيبي شرحًا مفصلاً لمتابعي الفنانة عن تفاصيل العملية الجراحية، التي خضعت لها الفنانة الكويتية لافتةً إلى أنه نظرًا لخسارة وزنها الكبيرة فجأةً فقد أدى ذلك لترهل منطقة أسفل الوجه "اللغد"، فاتخذت قرارها بإجراء جراحة للتخلص من العيب.
وأوضحت الطبيبة أن عملية هيا الشعيبي اعتمدت على أخذ غزة واحدة خلف الأذنين، ليتم رسم منطقة الفك بشكل جميل.
وكانت هيا الشعيبي كشفت في مقطع من داخل المستشفى، أنها بصدد الخضوع لجراحة تجميل في وجهها من أجل التخلص من دهون منطقة اللغد.
وحرصت هيا الشعيبي على الظهور بعد العملية، لتُلقي التحية على محبيها، مع تأكيدها أنها بخير وستتعافى قريبًا وأن أمورها تمام رغم وجود ورم بسيط في وجهها، إلا أن الطبيبة أخبرتها أنه سيخفُّ مع الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تصدمُ الجمهور بنتائج عملية شفط اللغد.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.