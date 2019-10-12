معجباتُ جان يامان يتهافتن عليه فور وصوله إيطاليا.. كيف تصرّف الأخير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهافتت المعجبات على النجم التركي جان يامان بالصيحات فور وصوله إلى مطار العاصمة الإيطالية روما، حيث كان في انتظاره المئات من محبيه.

ووثّق يامان استقبال المعجبين له عبر مقطع فيديو وسط أجواء عالية من الفرح، حيث التقطوا معه الصور التذكارية.

وعلّق يمان:"لقد وصلت إلى المدينة الأبدية شكرًا لك على الاهتمام والحب.أنا أحبكم، كان علي أن أعمل مع الشرطة من أجل النظام العام..".

وأضاف:"لقد عانقتكم واحدًا تلو الآخر لكن المفاجآت لم تنتهِ".

ويسافر النجم التركي في 16 الشهر الجاري أيضًا إلى مدينة "كان" الفرنسية، حيث سيلتقي معجبيه ومحبيه هناك في لقاء رسمي.

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ويحظى الممثل بشعبية كبيرة بعد نجاح مسلسله الأخير "الطائر المبكر" عربيًا وحتى في أوروبا، وشاركه في بطولته النجمة التركية ديميت أوزديمير.

وكان جان يامان قد سبب جدلاً واسعًا بعد أن حاول تهدئة الأمور بينه وبين صديقته ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر" ولكنها رفضت محاولاته، كما رفضت مقابلته أكثر من مرة خلال حفلات الأصدقاء المشتركين بينهما.

وكان الخلاف بين الثنائي التركي قد بدأ قبل أسابيع قليلة، وذلك بعد أن صرّح جان أنهما خدعا الجمهور بقصة حب وهمية لزيادة نسبة مشاهدة الحلقات الأخيرة من مسلسلهما الشهير "الطائر المبكر".