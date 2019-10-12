أحمد الفيشاوي يجسد شخصية بلطجي وقاطع طريق في فيلم "يوم وليلة"

يجسد النجم أحمد الفيشاوي في فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجي وقاطع طريق في أحداث الفيلم، ويدخل في صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوي بوقف السيارة ويطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.

ويشارك في بطولة "يوم وليلة" حنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل، وهو من تأليف يحيي فكري.

ومن ناحية أخرى يواصل الفيشاوي تصوير مشاهده فى فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأخرون من النجوم، وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.

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