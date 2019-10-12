القاهرة - لايف ستايل
يجسد النجم أحمد الفيشاوي في فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجي وقاطع طريق في أحداث الفيلم، ويدخل في صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوي بوقف السيارة ويطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.
ويشارك في بطولة "يوم وليلة" حنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل، وهو من تأليف يحيي فكري.
ومن ناحية أخرى يواصل الفيشاوي تصوير مشاهده فى فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأخرون من النجوم، وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.
أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.
قد يهمك ايضاً:
أحمد الفيشاوي يوضح سبب مغادرته للجونة وينفى شائعات خلافه مع زوجته
أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يجسد شخصية بلطجي وقاطع طريق في فيلم "يوم وليلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.