يسرا توشك على الانتهاء من تصوير فيلم" صاحب المقام "

أوشكت النجمة يسرا على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "صاحب المقام" حيث يتبقى لها 7 أيام فقط ويبدأ مخرج العمل محمد العدل في مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لطرحه في السينمات، ولم تستقر الجهة المنتجة على موعد نهائي لعرضه في السينمات.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات في السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها في فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبي، وذلك بعد عدة تعديلات في السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التي تعرض لها الفيلم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

يسرا تلتقي ألفي آلن بسبب الأوسكار في لندن

ليلى علوي برفقة يسرا في "نورا تحلم" لـ هند صبري