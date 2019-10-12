القاهرة - لايف ستايل
أوشكت النجمة يسرا على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "صاحب المقام" حيث يتبقى لها 7 أيام فقط ويبدأ مخرج العمل محمد العدل في مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لطرحه في السينمات، ولم تستقر الجهة المنتجة على موعد نهائي لعرضه في السينمات.
فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات في السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها في فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبي، وذلك بعد عدة تعديلات في السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التي تعرض لها الفيلم.
قد يهمك ايضاً:
يسرا تلتقي ألفي آلن بسبب الأوسكار في لندن
ليلى علوي برفقة يسرا في "نورا تحلم" لـ هند صبري
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا توشك على الانتهاء من تصوير فيلم" صاحب المقام " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.