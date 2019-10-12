المطرب "أبو" يبدأ تصوير "حبيبي يا ليل" على مسرح سيد درويش

قام المطرب "أبو" بتصوير أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل"، على طريقة الفيديو كليب ، بداخل مسرح سيد درويش بمنطقة الهرم، حيث اتفق مع المخرجة مريم أبو عوف على الشكل النهائي للكليب منذ أيام.

ويصور "أبو" الأغنية بطريقة رومانسية تظهر الشكل العام للأغنية التي قام بغنائها لأول مرة في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

أغنية "حبيبى يا ليل"، كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ومن إنتاج شركة شركة "جاما ميوزيك".

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