الفنان عمرو مصطفى يطرح أغنية "هتوحشنا" على "يوتيوب"

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنية جديدة حملت عنوان "هتوحشنا"، من ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، وذلك عبر قناة المستشار تركي آل الشيخ، الذي تولى كتابة كلماتها، على "يوتيوب".

الأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع وموسيقى Afrojack، ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى، بعد غياب 10 سنوات.

الأغنية جاءت كلماتها كالتالي: "قال إيه قال هينسى.. يالا عني غيب نرجع تانى أنسى.. مايصحش وعيب اللي يروح ما بيجيش.. زمنك راح عليه ده أنت هتوحشنا.. وفراقك هيعيشنا وعموما بُكرة إن عشنا.. هتجيني تقول ندمان.. ده أنت هتوحشنا.. وأما تقابل ناس غيرنا بُكرة تقول كتر خيرنا.. روح من غير استئذان جرى إيه ده أنت قبلي.. ولا نسمع عليك وده خير يتحسبلي.. ولا نسيت ماضيك اللي يروح مابيجيش.. زمنك راح عليه ده أنت هتوحشنا.. وفراقك هيعيشنا وعموما بُكرة إن عشنا".

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