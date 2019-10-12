صدور الإعلان الدعائي لفيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني

القاهرة - لايف ستايل
نشر الحساب الرسمي لبرنامج Et بالعربي على "إنستغرام"، الإعلان الدعائي لفيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، والمنتظر عرضه منتصف نوفمبر المقبل.
واحتوى الإعلان الدعائي على عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ومي عز الدين، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاهد الأكشن التي جمعت بطليه تامر حسني وخالد الصاوي، وبعض المشاهد المثيرة التي اعتمدت على الإيحاءات الجنسية.
وحمل الفيلم سابقًا عدة أسماء منها "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر"، و"العنكبوت"، ولكن تم الاستقرار على طرحه باسم "الفلوس"، وهو من بطولة، تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.
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