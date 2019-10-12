"دير جيست" تكشف عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة

قررت مؤسسة دير جيست إقامة حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA للأفلام التي تم إنتاجها عام 2019 في يناير 2020، على أن يصبح هذا الموعد الرسمي للحفل من كل عام.
و تعلن المؤسسة عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة بجوائز الـACA عن الأفلام السينمائية التي تم إنتاجها عام 2018.
جاءت الجوائز كالتالي:
أفضل ممثلة دور أول:
منة شلبى عن فيلم "تراب الماس"
أفضل ممثل دور أول:
ماجد الكدواني عن فيلم "تراب الماس"
أفضل ممثل دور كوميدي:
ماجد الكدواني عن فيلم "طلق صناعي"
أفضل ممثلة دور كوميدي:
دلال عبد العزيز عن فيلم "البدلة"
أفضل ممثل دور ثان:
محمد ممدوح عن فيلم "تراب الماس"
أفضل ممثلة دور ثان:
أسماء أبو اليزيد عن فيلم "عيار نارى"
أفضل فيلم:
يوم الدين
أفضل إخراج:
مروان حامد عن فيلم "تراب الماس"
أفضل مونتاج:
احمد حافظ عن فيلم "تراب الماس"
أفضل مكياج:
طارق مصطفى عن فيلم "تراب الماس"
أفضل تصفيف شعر:
صبرى عبد الدايم عن فيلم "تراب الماس"
أفضل ديكور:
محمد عطية عن فيلم "تراب الماس"
أفضل مونتاج أصوات:
احمد ابو السعد عن فيلم "تراب الماس"
أفضل تصوير:
احمد المرسى عن فيلم "تراب الماس"
أفضل خلط أصوات:
احمد ابو السعد عن فيلم "تراب الماس"
أفضل مؤثرات بصرية:
اروما - تامر مرتضي عن فيلم "تراب الماس"
أفضل موسيقى تصويرية:
هشام نزيه عن فيلم "تراب الماس"
أفضل سيناريو:
أبو بكر شوقي عن فيلم "يوم الدين"
أفضل أغنية:
تقع وتقوم - مسار إجباري عن فيلم "تراب الماس"
أفضل تصميم أزياء ستايلست:
ناهد نصرالله عن فيلم "تراب الماس"
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