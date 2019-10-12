عادل إمام يتعرض لهجوم عنيف من الجمهور بسبب عدم حضوره عزاء طلعت زكريا

تعرض الفنان الزعيم عادل أمام لهجوم عنيف شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم حضوره عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، رغم الصداقة التي جمعت بينهما منذ سنوات طويلة.

ولم يتبين حتى الآن سبب غياب عادل إمام رغم تأكيد المقربين منه أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ويواصل تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو".

وقد حرص العديد من كبار نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقدم واجب العزاء، الفنانون سمير غانم، أحمد السقا، مصطفى شعبان، محمد هنيدي، صلاح عبدالله، أحمد آدم، رياض الخولي، أحمد بدير، عفاف شعيب، نهال عنبر، محمد عادل إمام، كريم فهمى، هشام ماجد، شيكو، هنا الزاهد، أحمد فهمى، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكى.

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