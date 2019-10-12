مصطفى قمر يستعد لإحياء حفلًا في إحدى المدارس الخاصة

يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلا غنائيا مساء السبت داخل إحدى المدارس الخاصة بطريق الفيوم الصحراوي.

ويقدم قمر عددًا من أغانيه القديمة والجديدة، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه تشرين الثاني المقبل.

ويستعد مصطفى قمر لتقديم الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي قدم الجزء الأول منه قبل 14 عامًا فى عام 2005.

ويجري قمر جلسات عمل مع أحد المؤلفين الشباب لكتابة الجزء الثاني من الفيلم، لكنه لم يعلن حتى الآن عن الفنانات المشاركات في الجزء الثاني في الفيلم، خاصة مع صعوبة جمع بطلات الجزء الأول في الجزء الثاني من العمل، لكن من المتوقع أن تظهر بطلات الجزء الأول كضيوف شرف في الجزء الثاني.

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