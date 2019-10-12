تعرف على تفاصيل أول عرض مسرحي لأحمد مكي في السعودية

يستعد الفنان احمد مكي لتقديم أول تجربة مسرحية له خلال مشواره الفني بعنوان "حزلئوم" ليقف لأول مرة على خشبة المسرح.

ويقوم مكي حاليا بالإعداد للمسرحية المقرر أن يقدمها على خشبة مسرح العربي في السعودية من خلال موسم الرياض في الفترة من 27 الى 30 نوفمبر.

ويعكف على كتابة السيناريو الخاص بالمسرحية المقرر ان تكون من تأليفه، ويتكتم تفاصيلها بشكل كبير لمفاجأة الجمهور.

ومن المقرر أن العمل سيقدم من خلاله 4 شخصيات على خشبة المسرح، ويفاضل مكي بين عدد من نجوم الكوميديا لمشاركته العرض.

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وقالت مصادر أن احمد مكي سيعرض المسرحية في القاهرة من خلال احد المسارح الخاصة الكبرى في موسم إجازة منتصف العام، في ثالث مرة يقدم فيها مكي شخصية حزلقوم.

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