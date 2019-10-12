أنغام تروج لحفلها في الكويت مع وائل جسار

روجت النجمة أنغام، لحفلها الغنائي المقبل، مع النجم وائل جسار، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستغرام،

وعلقت "أنغام" قائلة: :جمهوري العزيز في الكويت لقاؤنا يتجدد يوم 14 نوفمبر في فندق الجميرا في انتظاركم .. أنغام الكويت جمهور الكويت:".

وفي وقت سابق ،تألقت النجمة أنغام في حفلها ، بالمسرح المكشوف بكايرو فيستفال بالتجمع”cfc” بمصاحبة فرقة المايسترو هاني فرحات، ورفعت إدارة المسرح لافتة كامل العدد بعد نفاذ تذاكر الحفل بالكامل، كعادة حفلات انغام في حفلاتها ،وارتدت فستان أبيض وظلت تداعب الجمهور طوال الحفل والجمهور لم يتوقف عن الغناء معها.

بدأت انغام حفلها بأغنية “عمري معاك “، ثم توالت الأغنيات التي وصل عددها إلي 24 اغنية وهي “حالة خاصة جداوياريتك فاهمني واساميك الكتيرة وبين البينين وبقول ونسياك مطمنة وبحبك وحشتيني واتجاه واحد وهدنة مابتعلمش وبتوصفني وولا دبلت بخاف افرح وطول مانت بعيد بتحبها ولا وسيدي وصالك وحدانية وعرفها بيا وحتة ناقصة واكتبلك تعهد النهاية واحدة وهتمناله الخير وحبايبنا”.

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ويذكر أن آخر أعمال أنغام، ألبوم غنائي بعنوان "حالة خاصة جدًا"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

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