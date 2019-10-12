شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح مؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية لجائزة الثقافة بمقاطعة سكونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت اللجنة الثقافية فى مدينة مالمو مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية المخرج محمد قبلاوى لجائزة الثقافة فى مقاطعة سكونة.

مهرجان مالمو للسينما العربية انطلق كحاجةٍ ثقافيةٍ مشتركة عربية سويدية، بوصفه منبراً للتعريف بالثقافة العربية، كون السينما مرآة تعكسُ الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن مقاصدها التعريف بالتراث والفلكلور والفن تبعا لتنوع موضوعاتها وشموليتها، بدأ مهرجان مالمو كفكرة طموحة تهدف إلى تبوء مكانة خاصة متميزة فى السويد والدول الاسكندينافية، حققَ المهرجان نجاحا وحضورا سريعاً فاق التوقعات وأسس المهرجان وأداره المخرج الفلسطينى محمد قبلاوي.

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منذ تأسيسه عام 2011 قطع مهرجان مالمو شوطاً كبيراً، وراح ينمو بسرعة تسابق الطموح، حتى أصبح المهرجان السينمائى العربى الأكبر والأكثر شهرة فى أوروبا والوحيد فى الدول الإسكندينافية، عكس المهرجان هموم السينما العربية من كل أنحاء الوطن العربى ودول الشمال، شملت مسابقاته الأفلام الروائية الطويلة القصيرة، الوثائقية، حيث يعرض المهرجان حوالى 120 فيلماً ضمن مسابقاته الرسمية والاحتفاليات الخاصة، فيما ينظم أكثر من 200 عرض سنويا فى مدن سويدية مختلفة، فى مهرجانات فرعية متعددة.

يغطى برنامج المهرجان العديد من الاحتفاليات الخاصة، منها بانوراما خاصة بأفلام المرأة وأخرى للهجرة ودول الشمال، يعمل المهرجان على تنظيم ورش عمل وندوات تتناول هموم وشؤون السينما، علاوة عن كونه ملتقى للناس وللنخبة الثقافية العربية والسويدية خاصة من صناع السينما والنقاد والنجوم.