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شكرا لقرائتكم خبر عن أبو وتارا عماد ينتهيان من تصوير كليب "حبيبى يا ليل" تمهيدا لطرحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أبو من تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "حبيبى يا ليل" داخل أحد اللوكيشنات فى أكاديمية الفنون بالهرم، ومن المقرر طرحه على القنوات خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال، ومن إخراج مريم أبو عوف، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة تارا عماد.
وطرح المطرب أبو أغنية "حبيبى يا ليل" التى سبق وقدمها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، على المتاجر الإلكترونية وأيضا على عدد من محطات الراديو والإذاعات المختلفة.
أغنية "حبيبى يا ليل" كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ويقول مطلعها: "حبيبى يا ليل مغلبنى.. وقلبى مطاوعه وسايبنى، وقربه وبعده دوبنى.. ولا بنساه".
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