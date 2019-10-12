شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وعائشة بن أحمد وسوزان نجم الدين فى عزاء المخرج شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هند صبرى على تلقى وتقديم واجب العزاء فى المخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى، الذى يقام حاليا بمسجد الكواكبى بالعجوزة، والذى توفى أول أمس الخميس عن عمر يناهز 58 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية، كما حرص على الحضور الفنانة عائشة بن أحمد وفرح يوسف، والسيناريست عزة شلبى والمخرج عماد البهات.

وتواجد أيضا كل من الفنانة سوزان نجم الدين، والمخرج عماد البهات والمطربة لطيفة وأميرة حامدى المستشار الثقافى لسفارة تونس بالقاهرة، والمخرج السورى بسام قطيفان، والمخرج الفلسطينى طارق يخلف لتقديم واجب العزاء.

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ولد الماجرى في 11 نوفمبر من عام 1961، بمنطقة باب سويقة التونسية، والده عمل في النجارة وكان له 9 أشقاء هو أصغرهم، كما أن الماجرى هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفل يدعى عمار ولد في عام 2004.

الماجرى سافر إلى بولندا في 1994 لدراسة الإخراج، واشتهر الماجرى بالكثير من الأعمال الدرامية سواء المصرية أو العربية ، وقام الماجرى بإخراج 16 مسلسلا، منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.