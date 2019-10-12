شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة يوم لعدد أيام مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن موعد انعقاد دورته العاشرة بزيادة يوم عن أيامه المعتادة ليصبح ستة أيّام بدلاً من خمسة بين 8 إلى 13 أكتوبر 2020، كما يعقد احتفالية خاصة بمرور عشرة أعوام على انطلاق المهرجان وما حققه من نجاح وتميز خلال تلك الفترة.

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واختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية الثلاثاء الماضي بعد دورة ناجحة شهدت العديد من الأنشطة، ليتوّج الفيلم المصري "ليل/ خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، كبرى جوائز المهرجان وقيمتها 20 ألف كرون سويدى، ومنحت جائزة أحسن إخراج للبناني بهيج حجيج عن فيلمه "صباح الخير"، بينما نال فيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام جرباوي جائزة أحسن سيناريو.

أما عن جائزتى التمثيل، فنال النجم التونسى أحمد الحفيان جائزة أحسن ممثل عن دوره في "فتوى" لمحمود بن محمود، بينما نالت المغربية فاطمة عاطف جائزة أحسن ممثلة عن دورها في "أمباركة" لمحمد زين الدين.