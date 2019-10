شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وصوت.. بعد أسبوع من إطلاق Cry For Me كاميلا كابيلو تطلق أغنية Easy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية كاميلا كابيلو أغنية سينجل جديدة حملت اسم Easy، وذلك على قناتها الشخصية على "يوتيوب"، وقد حققت الأغنية فى أقل من 24 ساعة ما يقرب من 2.1 مليون مرة سماع .

وجاء إطلاق كاميلا كابيلو البالغة من العمر 22 عاما للأغنية Easy بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقها أغنية Cry For Me.

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

You tell me that I'm complicated

And that might be an understatement

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that I'm indecisive

Fickle, but I try to hide it

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that I overthink

'Til I ruin a good thing

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that you'd rather fight

Than spend a single peaceful night

With somebody else (Ha-ha-ha-ha)

[Pre-Chorus]

You really, really know me

The future and the old me

All of the mazes and the madness in my mind

You really, really love me

You know me and you love me

And it's the kind of thing I always hoped I'd find (Yeah)

[Chorus]

Always thought I was hard to love

'Til you made it seem so easy, seem so easy

Always thought I was hard to love

'Til you made it seem so easy, seem so easy

Touch me 'til I find myself, in a feeling

Tell me with your hands that you're never leaving (No)

Always thought I was hard to love

'Til you made it seem so easy (Seem so easy)