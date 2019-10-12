شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة أول الحضور فى عزاء المخرج شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء المخرج التونسى شوقى الماجرى الذى يقام بمسجد الكواكبى بالعجوزة، والذى توفى أول أمس الخميس عن عمر يناهز 58 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية، وحرص على تقديم العزاء كل من المطربة لطيفة والمخرج السوري بسام قطيفان والمخرج الفلسطيني طارق يخلف .

ولد الماجرى في 11 نوفمبر من عام 1961، بمنطقة باب سويقة التونسية، والده عمل في النجارة وكان له 9 أشقاء هو أصغرهم، كما أن الماجرى هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفل يدعى عمار ولد في عام 2004.

الماجرى سافر إلى بولندا في 1994 لدراسة الإخراج، واشتهر الماجرى بالكثير من الأعمال الدرامية سواء المصرية أو العربية ، وقام الماجرى بإخراج 16 مسلسلا، منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.