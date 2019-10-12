شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Joker يسيطر على شباك التذاكر فى الأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم Joker الجديد للنجم العالمى جواكين فينيكس شباك التذاكر فى الأسبوع الثانى من عرضه داخل أمريكا الشمالية بعد أن حظى بأفضل افتتاحية بشهر أكتوبر وخامس أفضل افتتاحية لعام 2019 بعد أن نجح فى حصد 50 مليون إضافية محلياً بعد عرضه فى 4374 شاشة عرض.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.