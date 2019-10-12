بالفيديو| الشرطة الأمريكية تلقى القبض على النجمة جين فوندا.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الأمريكية جين فوندا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لإلقاء القبض عليها من قبل رجال الشرطة الأمريكية.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على فوندا خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بالحفاظ على البيئة، والتقطت كاميرات التليفزيون ومنها قناة CBC الأمريكية صورا وفيديوهات للفنانة الأمريكية، في لحظة القبض عليها، حيث اصطحبها أحد الضباط لسيارة الشرطة أمام الكونجرس الأمريكي.

Advertisements

وكانت فوندا تشارك في مظاهرة مع جماعة "تغيير النفط الدولية" والتي وصفتها فوندا بأنها "مجموعة رائعة أنشأها شبابنا"، وتم اعتقال فوندا مع 16 شخصا آخرين خلال هذه المظاهرات في واشنطن، ووجهت الشرطة لجميع المعتقلين اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.

جين فوندا هي ممثلة أمريكية أمريكية حائزة على جائزة الأوسكار،وهي ابنة الممثل الأمريكي الراحل هنري فوندا.

بدأ نجم فوندا بالصعود لدرجة الشهرة في فترة الستينيات في أفلام مثل Barbarella وCat Ballou، وحصلت على جائزتي أوسكار، أعلنت اعتزامها التوقف عن التمثيل في 1991 وعبرت مراراً عن عدم عودتها للتمثيل مجدداً، إلا أنها عادت للتمثيل في 2005 في دور "الحماة المتسلطة" في فيلم Monster-in-Law، وفيلم Georgia Rule.