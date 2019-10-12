صور| "أبو" يصور "حبيبى ياليل" مع مريم أبو عوف وتارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يواصل المطرب أبو، حاليًا تصوير أغنيته الجديدة"حبيبي يا ليل" مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد، وذلك داخل قاعة سيد درويش بالهرم. أغنية "حبيبى ياليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، وهى أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى. قرر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، المشاركة فى إنتاج كليب الأغنية مع شركة "جاما ميوزيك"، وذلك نظرًا لنجاحها وإعجابه الشديد بها. طُرح"حبيبى يا ليل" بعد طول إنتظار على المتاجر الإلكترونية ومحطات راديو، نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".

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