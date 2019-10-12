بالصور: ميريام فارس بإطلالة ذهبية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ظهرت ميريام في الصور بإطلالة جذابة، ارتدت فستانًا ذهبيًا قصيرًا، كما كانت حاملة في يدها جاكيت أسود.

واحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، 28 أغسطس الماضي، ونشرت ميريام صورا، عبر إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أبيض، وحملت بعض الورود.

علقت على الصور: "نحتفل 5 سنوات من الحب والسعادة، أكدنا عهودنا الزواج بأكثر الطرق إثارة".