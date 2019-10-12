بالصور| "كأنك تراه" ينتقل إلى طنطا نوفمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "كأنك تراه" يختتم مساء اليوم السبت ليالي عرضه بمركز شباب الجزيرة، بعد تقديمه على مدار 3 أيام، في إطار جولة العرض خارج مسارح البيت الفني للمسرح.

وأشار أنه من المقرر تقديم العرض في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في شهر نوفمبر المُقبل، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال.

يُذكر أن العرض يُقدم للسنة الثالثة على التوالي، وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر، مثل: الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، سلمى الديب، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.