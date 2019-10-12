محمود قابيل لـ"الخليج 365": يوسف شاهين ظن أنني استشهدت في حرب الاستنزاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان محمود قابيل إنه لم يتردد في قبول فيلم "العصفور"، للمخرج يوسف شاهين، مشيرا إلى أن علاقته بـ"جو" بدأت حين طلب منه المشاركة في فيلم "فجر يوم جديد".

وأضاف خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن فاتن حمامة اعتذرت عن الدور بسبب سفرها إلى إسبانيا مع عمر الشريف، وقدمت الدور الفنانة سناء جميل، التي حين رأته قالت: "ده عيل صغير" وقدم الدور بدلا منه سيف عبدالرحمن.

وأشار إلى أن يوسف شاهين طلب منه الالتحاق بمعهد السينما وتم قبوله بالفعل لكنه اختار الكلية الحربية.

وأضاف "تخرجت عام ١٩٦٦ ووقعت النكسة في ٦٧، وظن شاهين أنني مُت في حرب الاستنزاف بسبب اختفائي لمدة طويلة، حتى التقينا من جديد، وتكررت لقاءاتنا، في كل إجازة لي من الجيش للتحدث عن أوضاع الحرب، وعقب خروجي من الجيش بسبب إصابتي، قدمت معه فيلم العصفور".