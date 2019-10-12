"أول ما برتاح لحد بشتمه".. أبرز تصريحات يسرا اللوزي في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حلت الفنانة يسرا اللوزي، ضيفة على برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، المعروض على قناة "On E"، وفي السطور التالية أبرز تصريحاتها..
- دوري في "كلبش 3" كان مريح، واللي كان عاجبني في الشخصية إنه مكنش مركز على دوري كأنثى والاهتمام بالشكل بس بل بالشخصية نفسها ومش مطلعني بنت هبلة.
- "ذكية ولماحة وعندها ضمير وتهتم بالناس".. دي جوانب إحنا في التصوير كبنات بنتظلم فيها، لأنهم بيركزوا معانا على الشكل فقط.
- كنت قلقانة من النضارة في "كلبش3" لإن شكلها كان عبيط وكانت بتزغللي عينيا.
- "أول ما برتاح لحد بشتمه.. أبويا دكتور في الجامعة الأمريكية ولما بيحب حد من الطلبة بيشتمه، ودي محبة.
- "مش بحب أشارك في عملين في وقت واحد، عشان بهدلة التصوير، لكن لو دورين استفزوني لتقديمهم بعملهم".
- في مسلسل "قمر هادي" مع هاني سلامة، مكنتش بلبس نضارة وركبت بروكة لشعري عشان الدور.
- "لو حد حاول يتحرش بيا في الشارع، هضربه بركبتي، زي ما عملت في إسلام جمال ضمن أحداث مسلسل (كلبش 3)".
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