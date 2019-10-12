تراند اليوم : فندق يمنع فنانة مصرية شهيرة من تناول وجبة.. السبب صادم...

وقد أثارت الفنانة لبلبة أزمة في كواليس مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين، التي انطلقت فعالياتها، الثلاثاء الماضي، والمقرر انتهاؤها غدا الأحد.
وحصلت الواقعة عند مدخل مطعم الفندق الذي تقيم فيه لبلبة، حيث فوجئت برفض إدارة المطعم دخولها لتناول وجبة العشاء، وذلك لاتفاق إدارة المهرجان مع الفندق على وجبتين فقط لكل الضيوف، وأنها تناولت وجبتيها في الإفطار والغذاء.
من جانبها اتصلت الفنانة بالأمير أباظة، رئيس المهرجان، حيث بدت غاضبة بشكل كبير بسبب الموقف الذي تعرضت له، ولكنه اعتذر عن الواقعة، وعدم تكرارها مجددا.