شاهد.. تامر حسين يهنئ عمرو مصطفي علي ألبوم "لعبت مع الأسد"

هنأ الشاعر الغنائي تامر حسين الملحن والمطرب عمرو مصطفي علي أحدث البومه "لعبت مع الاسد" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. والفيديوهات الانستجرام. وعلق "حسين" :"مبروك لإخوتي صديق العمر الفنان عمرو مصطفي وسيادة المستشار تركي آل الشيخ علي مشروعكم الفني والألبوم الجديد وبالتوفيق والنجاح واثق أنكم عاملين حاجة مختلفة". علي مشروعكم الفني والألبوم الجديد وبالتوفيق والنجاح واثق أنكم عاملين حاجة مختلفة".

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