بالصور.. "كأنك تراه" يجذب جمهور شباب الجزيرة و يستعد لطنطا

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي " كأنك تراه" يختتم مساء اليوم السبت ليالي عرضه بمركز شباب الجزيرة ، حيث قدم العرض ٣ ليالي عرض بحضور جماهيري كبير، في إطار جولة العرض خارج مسارح البيت الفني للمسرح، و التي تضمن أيضا مدينة طنطا بمحافظة الغربية خلال شهر نوفمبر القادم، و

ذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح .

العرض بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ،

ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، تأليف نسمة سمير ، إخراج ماهر محمود.

يذكر أن "کأنك تراه" هو عرض غنائي درامي يناقش عددا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، إنشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي،و الإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.



