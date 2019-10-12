يفتتح مساء اليوم السبت الفنان أحمد فريد معرض والده الفنان التشكيلي الكبير "محمد فريد" بعنوان "حول الروح الذات" وتسليط الضوء على أهم أعمال مراحله الفنية طوال 62 عامًا منمشواره الفني.
أكد فريد، أن عددا كبيرا من نجوم الفن سيحضرون هذا الافتتاح ليجمع بين الفن والرسومات التي عاصرناها من محمد فريد طوال رحلته على مدار 62 عاما ومنهم الفنان داليا البحيري وطارق صبري وعبير منير وإنجي المقدم ونضال الشافعي وغيرهم.
يشار إلي أن الفنان محمد فريد عاصر العديد من رواد الفن التشكيلي أمثال الفنان حامد عويس والنحات محمود مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفنان التشكيلي على مدار 62 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.