أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفنان التشكيلي على مدار 62 عامًا

يفتتح مساء اليوم السبت الفنان أحمد فريد معرض والده الفنان التشكيلي الكبير "محمد فريد" بعنوان "حول الروح الذات" وتسليط الضوء على أهم أعمال مراحله الفنية طوال 62 عامًا من

مشواره الفني.أكد فريد، أن عددا كبيرا من نجوم الفن سيحضرون هذا الافتتاح ليجمع بين الفن والرسومات التي عاصرناها من محمد فريد طوال رحلته على مدار 62 عاما ومنهم الفنان داليا البحيري وطارق صبري وعبير منير وإنجي المقدم ونضال الشافعي وغيرهم.

يشار إلي أن الفنان محمد فريد عاصر العديد من رواد الفن التشكيلي أمثال الفنان حامد عويس والنحات محمود مرسي.