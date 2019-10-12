بعثة ميدانية من أكاديمية الفنون تنطلق إلى سيوة في عيد السياحة

انطلقت اليوم السبت بعثة ميدانية من طلبة المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، وتستمر البعثة حتى يوم 18 أكتوبر.
قال الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، في بيان صحفي اليوم، إن هذه البعثة تعد الأكبر في تاريخ المعهد، لأنها تضم 60 طالبا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، و12 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، موضحًا أن الهدفتدريب الطلاب على جمع وتوثيق التراث الشعبي بالواحة.
أشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس البعثة إلى أن البعثة تقوم في الأساس على تعريف الطلاب بالتراث الشعبي وتدريبهم على كيفية التواصل مع الجماعات وتسجيل الممارسات الشعبية في سياقها الطبيعي من عادات وتقاليد وآداب وفنون
أضاف: "اخترنا هذه الفترة تحديدا لتزامنها مع عيد السياحة -عيد المصالحة- الذي يقام بالواحة كل عام خلال الأيام القمرية الثلاث من شهر أكتوبر، كذلك احتفالية الواحة بموسم النخيل والتمور".
يصاحب البعثة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتور عبد الحكيم خليل رئيس قسم العادات والتقاليد والمعارف الشعبية والدكتورة ولاء محمد رئيس قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ والدكتورة دعاء شديد بذات القسم والدكتورة سمر سعيد والدكتور محمد شاكر والدكتورة نهلة أبسخرون بقسم فنون الأداء الشعبي.
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