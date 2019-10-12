تراند اليوم : 18 أكتوبر.. أولى حفلات موسم الرياض: يحييها تامر حسنى ونانسي عجرم

يطل نجوم الأغنية العربية والخليجية على الجمهور السعودي من خلال موسم الرياض الذي يعد أكبر مواسم السعودية، وكشفت إدارة موسم الرياض عن تفاصيل وقائمة حفلات نجوم الغناء العرب المشاركين في الموسم.

وستكون أولى حفلات الموسم في الـ18 من أكتوبر ، يحييها النجم المصري تامر حسني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي ستقام على المسرح الفني في الرياض بوليفارد.

فيما يضرب الجمهور السعودي موعداً مع ليلة استثنائية من الليالي الخاصة التي أعلن عن تنظيمها، وذلك يوم الـ24 من أكتوبر، حيث تقام «ليلة عبد الرحمن بن مساعد» الغنائية الفنية والتي يشارك فيها فنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر والفنانة أصالة، والفنان حسين الجسمي، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والمايسترو وليد فايد.

كما يحيي الفنانون نبيل شعيل وأصير أبو بكر سالم وشمة حمدان، حفلات غنائية ضمن موسم الرياض في الـ26 من أكتوبر الجاري. وفي يوم الـ31 من أكتوبر الجاري، يحيي الفنانون عاصي الحلاني ونجوى كرم وملحم زين وديانا حداد حفلا غنائيا ساهرا.

وبالعودة إلى الليالي الخاصة، فستقام في الـ5 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «ليلة سهم» التي يشارك فيها النجوم رابح صقر ونوال الكويتية، وماجد المهندس وإسماعيل مبارك وأميمة طالب، الذين سيحلقون مع جمهور موسم الرياض في أجواء أمسية لا تنسى.

وفي يوم الـ9 من نوفمبر المقبل، سيحيي الفنان الكويتي عبد الله الرويشد بمشاركة الفنان فؤاد عبد الواحد والنجمة داليا مبارك حفلا غنائيا يقام في المسرح الفني بالحي الدبلوماسي. كما سيكون لمحبي النجوم وليد توفيق وشيرين عبد الوهاب وراغب علامة، موعد معهم في حفل غنائي يقام على المسرح الفني في الرياض بوليفارد وذلك يوم الـ14 من نوفمبر المقبل.

وفي يوم الـ16 من نوفمبر، يقام حفل غنائي كبير، يحييه الفنان عبادي الجوهر والفنان خالد عبد الرحمن والفنانة أسماء المنور، وذلك على المسرح الفني في الحي الدبلوماسي.

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كذلك «ليلة السندباد» الفنية، التي يحييها الفنان راشد الماجد، وسيعيش الجمهور معه تجربة فنية والاستمتاع بأغانيه الجديدة وأجمل قديمة. فيما يحيي الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس حفل غنائي على مسرح الحي الدبلوماسي في الـ23 نوفمبر المقبل.

وتقام في الـ26 من نوفمبر «ليلة صقر الأغنية الخليجية» الفنية التي يحييها الفنان رابح صقر، كما يحيي الفنانون صابر الرباعي، وأصالة نصري، ونوال الزغبي حفلا غنائيا ساهراً يوم الـ28 من نوفمبر المقبل على مسرح البوليفارد.

وتطل الفنان نوال الكويتية على جمهورها، في حفل غنائي يقام على المسرح الفني بالحي الدبلوماسي يوم الـ30 من نوفمبر المقبل، وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يحيي الفنان محمد حماقي والفنانة أنغام حفلا غنائياً ضمن حفلات موسم الرياض وذلك يوم الـ5 من ديسمبر (كانون الأول) على المسرح الفني في الرياض بوليفارد.

كما سيكون للجمهور العاشق للفن العراقي موعد مع الفنان «القيصر» كاظم الساهر، والفنان وليد الشامي، في حفل غنائي كبير ضمن حفلات موسم الرياض، والذي سيقام على المسرح الفني في الرياض بوليفارد يوم الـ12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتقام في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «ليلة البرنس» الفنية، التي يحييها الفنان ماجد المهندس، ويتوقع أن تشهد هذه الحفلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وذلك على المسرح الفني في الرياض بوليفارد. فيما تقام في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) «ليلة ياسر بوعلي» الفنية الموسيقية، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب.

كما ستقام حفلات لنجوم الشباب السعوديين والعرب في مسرح وندر لاند، وهناك أيضا حفلات غنائية في ليالي المحروسة وليالي عدن.