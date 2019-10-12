تراند اليوم : بالصور: ريم البارودى تحصل على جائزة أحسن دور بمسلسل “قيد عائلى”

عبرت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن دور فى مسلسل قيد عائلى بمهرجان الأيام الدولية الجزائرى الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، وتسلمت الجائزة بين حفاوة الحاضرين من مصر والدول العربية المختلفة.

وأعربت ريم عن تفاؤلها بالمرحلة القادمة فى حياتها الفنية مشيرة إلى أنها وجدت ردود أفعال إيجابية وقوية تجاه دورها فى مسلسل قيد عائلى، فلم تكن الجائزة مفاجأة لها حيث كانت قد تصدرت ، ترند يوتيوب، بمشهد من المسلسل فى الجزء الثانى وحقق هذا المشهد ما يقرب من 150 ألف مشاهدة في غضون ساعات من بثه، بل وإشاد به جمهور السوشيال ميديا وزملاؤها وهو مشهد صدمتها بسبب وفاة نجلها.

وأكدت ريم ان عناصر العمل كلها تساعد على النجاح وأهمها المؤلف والمخرج والفنانين ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، كما أن عرضه على قناة دى إم س، يعد من الأسباب المهمة لتحقيقه الانتشار بين الجمهور.

واشارت ريم البارودى الى ارتباطها بالتمثيل وعشقها له

منذ بدأت العمل في الوسط الفني من خلال الإعلانات في سن مبكرة.

ثم انطلقت في عالم الفن من خلال مسلسل سر الأرض، وفيلم امرأة هزت عرش مصر، ومسرحية “نشنت يا ناصح”.

ولكنها غابت خلال الفترة من 2002 حتى 2006.

ثم عادت وجاءت شهرتها الحقيقة وارتباط الجمهور بها كان من خلال مسلسل حدائق الشيطان عام 2006.

وواصلت بعدها تقديم عدة أدوار في الدراما المصرية منها: “أزهار، قلب امرأة، نقظة نظام، الباطنية، الرحايا”.