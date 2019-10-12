تراند اليوم : هذا هو موعد عرض مسلسل ” أرض النفاق ” علي شبكة قنوات mbc

تعرض أولى حلقات مسلسل “أرض النفاق” للفنان محمد هنيدي، مساء غد الأحد، عبر قناة mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعد العرض الأول للعمل على شبكة قنوات mbc.

المسلسل تدور أحداثه حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيلًا وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ فى تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

“أرض النفاق” كتب حواره والسيناريو أحمد عبدالله، وأخرجه سامح عبدالعزيز وماندو العدل، ويشارك فى بطولة المسلسل محمد هنيدى، وهنا شيحة، ودلال عبدالعزيز، وإبراهيم عيسى، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، ومحمود حافظ ‪ وآخرون