تراند اليوم : الكينج يحتفل بعيد ميلاد الهضبة بطريقة خاصة.. شاهد

هنأ محمد منير، صديقه الفنان عمرو دياب بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ 58.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، نشر منير تدوينة كتب فيها: “‏أخي وصديقي عمرو دياب، كل سنة وأنت طيب، ياه.. مشوار جميل وطويل ربنا يدينا الصحة والعمر ويبارك فينا وفي شعب مصر كله ‎”.

يشار إلى أن محمد منير، كان قد شارك في أغنية عمرو دياب “القاهرة” كضيف شرف على الأغنية، والتي تعد العمل الوحيد الذي جمع بينهما طوال مشوارهما الفني الطويل.

يذكر أن عمرو دياب، يستعد خلال الفترة القادمة لطرح أحدث ألبوماته “أنا غير” والذي طرح منه حتى الآن خمس أغنيات.

وحقق الهضبة بحفله الأخير الذي أحياه في الأردن طفرة سياحية كبرى تحديدا في مدينة ‏العقبة الساحلية التي قدم فيها الحفل، حيث وصلت نسبة إشغالات الفنادق 100‏‎%.

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وقدم عمرو دياب خلال حفله بمدينة العقبة الساحلية بالأردن باقة من أغنياته، سواء الحديثة أو القديمة، وسط ‏تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات‎