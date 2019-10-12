تعرف على 7 أنواع من الأطعمة والمشروبات تدمر الصحة

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - كشف موقع ” bright side ” عن بعض الأطعمة والمشروبات التي لا تمتلك فيمة غذائية ومن الممكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض مزمنة تؤدي إلى الوفاة .

وأن هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات تشكل مصدرا لتدمير الصحة وخطورتها لا تقل عن خطورة تدخين السجائر .

وتمثلت تلك الأطعمة والمشروبات في 7 أنواع وهي :

1- الخبز الأبيض : مصنوع من الحبوب المكررة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية والألياف الصحية التي تساهم في ضبط ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية .. والتي يكون السبب في عدم تناولها إلى الإصابة بتلك الأمراض .

2- أسماك المزارع : تفتقر أسماك المزارع إلى أحماض الأوميجا 3 والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .. كما إنها تحتوي على إضافات كيميائية يقوم المزارعون بإستخدامها من أجل نموها بشكل أسرع .

3- عصائر الفواكه الطازجة : تفقد الفواكه الطبيعية عند تناولها على هيئة عصير غالبية عناصرها الصحية مثل الألياف التي تلعب دورا هاما في الوقاية من أمراض السكر والقلب والسمنة .. كما أن استهلاك العصائر بكمية كبيرة قد يسبب مشاكل صحية بسبب كمية السكر التي تحتوي عليها .

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4- الأطعمة منزوعة الدسم : يوصي الخبراء باختيار منتجات الألبان الغنية بالبروتينات والدهون الصحية مثل الجبن المنزلي والتي لا تحتوي على أي سكر معالج .

5- السوشي : تتسبب المكونات والمواد المضافة إليه في المشكلة الرئيسية للإصابة بالأمراض إذ تحتوي الكثير من لفائف السوشي على المايونيز والجبن والكريمة والصلصات وغيرها من المنتجات المثيرة للجدل التي تجعلها تحتوي على كمية من السعرات الحرارية وبالتالي يزيد من مشاكل الوزن الزائد .

6- الصويا : يشكل فول الصويا ضررا كبيرا على الصحة حيث يحتوي على تركيز عال من الايسوفلافون أو الاستروجين النباتي وعند تناوله تنتقل هذه التركيزات إلى جسمك بنفس القدر مما يعطل الدورة الشهرية .. كما إنه يعمل على زيادة نشاط هرمونات الغدة الدرقية وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير متوقع فضلا عن التعرق وتورم الرقبة .

7- الحبوب : مثل ” الكورن فليكس ” والتي يتسبب الإفراط في تناولها إلى الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والسمنة لما بها من كمية كبيرة من السكر .. كما غنها لا تقدم قدرا معقولا من الفوائد التي يحتاجها الجسم .