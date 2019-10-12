بسبب صورة .. ” بسمة بوسيل ” تتعرض إلى الانتقادات من جمهورها

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بإطلالة جديدة ومختلفة عن شكلها من قبل .

حيث ظهرت بسمة بوسيل في الصورة بشعر طويل ومكياج قوي جعل ملامحها مختلفة تماما .

وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” عندما يقولون إنهم لا يهتمون .. فإنهم يفعلون ذلك بالفعل ” .

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وتلقت بسمة بوسيل عددا من الانتقادات من جانب متابعيها الذين أبدوا إنزعاجهم من إطلالتها الجديدة .. فجاءت التعليقات مثل : ” كنتي أحلى كتير ” و ” كفاية تجميل ” و ” شكلك اتغير أوي ” و ” شعرك القصير أحلى ” .