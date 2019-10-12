كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بإطلالة جديدة ومختلفة عن شكلها من قبل .
حيث ظهرت بسمة بوسيل في الصورة بشعر طويل ومكياج قوي جعل ملامحها مختلفة تماما .
وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” عندما يقولون إنهم لا يهتمون .. فإنهم يفعلون ذلك بالفعل ” .
وتلقت بسمة بوسيل عددا من الانتقادات من جانب متابعيها الذين أبدوا إنزعاجهم من إطلالتها الجديدة .. فجاءت التعليقات مثل : ” كنتي أحلى كتير ” و ” كفاية تجميل ” و ” شكلك اتغير أوي ” و ” شعرك القصير أحلى ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة .. ” بسمة بوسيل ” تتعرض إلى الانتقادات من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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