كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأمراة تغني داخل أحد المقاهي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية . وظهرت المرأة في مقطع الفيديو وهي تغني أمام الحاضرين وترتدي عباءة سوداء وعلى وجهها قناعا يخفي ملامحها . وأثار الفيديو إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والذين أشادوا بجمال صوتها . فجاءت التعليقات مثل : ” شايف كمية الجمال في صوتها أحسب بعد ان فيه كثير أصوات مدفونة مثلها بس هي حصلتلها فرصة وأخرجت لنا هالجمال ” و ” صوتها فيه شوية من صوت ذكرى ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو لإمراة تغني وهي مرتدية ” قناع ” داخل أحد المقاهي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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