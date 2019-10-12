هل كنت تعتقده هندوسياً؟.. للمرة الأولى نجم الهند أميتاب باتشان يكشف عن حقيقة ديانته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خلال الاحتفال بذكرى المهاتما غاندي، كشف ممثل بوليوود السبعيني عن ديانته الحقيقية، في حلقة خاصة من البرنامج الشهير “من سيربح المليون”، حيث تمت دعوة عالم الاجتماع الدكتور بينديشوار باثاك ليكون متسابق أمام أميتاب باتشان.

خلال جزء من الحلقة ، كشف السيد باتشان أن لقبه “باتشان” وأنه لا ينتمي إلى أي دين، قال: “كان والدي ضد الانتماء الى أي دين، أشعر بالفخر عندما أقول إنني أول شخص يحمل هذا الاسم العائلي”. وأضاف الممثل: “عندما يأتي موظفو التعداد إلى منزلي، يسألونني عن ديني وأجيب دائمًا على أنني لا دين لي ، أنا هندي”.

Advertisements

وعن التزامه ببعض الطقوس التي تتأرجح ما بين الهندوسية والإسلام، تحدث باتشان أيضا عنها باعتبار أنها مجرد تقاليد جميلة يتبعها، لما بها من سمو واحترام.

وكان أميتاب قد قال بلقاء تلفزيوني سابق، في أثناء زيارة لمصر، إنه لا توجد أي مؤسسة في العالم تستطيع أن توحد الناس مثل السينما، معللا ذلك بأن المسلم والمسيحي والهندوسي جميعهم يتأثرون بنفس المشاهد التي تعرض أمامهم في الأفلام.

وعن السنوات الأخيرة في الهند، والتي شهدت تعصب ديني، قال باتشان أن أشهر ثلاثة ممثلين في الهند حاليا من المسلمين، في إشارة منه إلى الشهرة الواسعة التي حققها، شاروخان، وعامر خان، وسلمان خان، مؤكدا أن «الهنود يحبونهم ويتأثرون بهم بغض النظر عن ديانتهم».