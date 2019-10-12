كاران سينج جروفر يعترف بمعاناته من الاكتئاب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في يوم الصحة العقلية الذي يوافق 10 أكتوبر 2019، تحدث العديد من مشاهير بوليوود والتلفزيون عن تجربتهم مع الاكتئاب، أحد هؤلاء هو النجم كاران سينج جروفر، الذي اعترف بأنه عانى من الاكتئاب وأن عائلته كانت بجواره للمساعدة.

كشف كاران عن تجربته مع الاكتئاب، وتحدث عن معاناته وعن مدى أهمية الحديث عن الصحة العقلية، مشيرًا للدعم الكبير الذي تلقاه من زوجته النجمة بيباشا باسو وعائلته الذين لم يتخلوا عنه.

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في مقابلة مع Pinkvilla، قال الممثل، “سبب حديثي عن الصحة العقلية، لأنني عانيت من الاكتئاب، الذي يحدث للعديد من الأسباب ويجب تحديد أساسه”.

وأضاف: “لقد كانت رحلة صعبة، ليست بالنسبة لي بل لأحبائي لأنني حصلت على مساعدة ودعم كبيرين منهم. كانت بيباشا هناك، إنه شيء نحتاج إلى التحدث عنه”. وتابع: “كل شخص يمر بالاكتئاب في وقت ما بسبب الضغوط التي نواجهها جميعًا، سواء بسبب كسب المال أو الركض وراء أشياء أخرى”.

تحدث نجوم آخرون، منهم عليا بهات وديبيكا بادوكون، فقد عانت شقيقة علياء، شاهين من الاكتئاب، كما عانت ديبيكا بادكون خلال مرحلة مظلمة من حياتها بالاكتئاب.