كرم بورسين كان يصور إعلاناً فتحول لجامع قمامة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
موقف غريب تعرض له الفنان التركي كرم بورسين خلال تصويره لإعلان جديد لصالح إحدى شركات الملابس العالمية التي يمثل وجهاً إعلانياً لها.
كرم كان يصور الإعلان في إحدى الغابات التركية، وخلال كواليس التصوير، لاحظ الفنان الشاب عدم نظافة الغابة، فقرر القيام بحملة نظافة مع فريق العمل بقيادته شخصياً، ليتحول النجم التركي في دقائق لجامع قمامة.
صور كرم خلال عملية تنظيف الغابة تصدرت المشهد الفني في تركيا، وحظيت لفتة الفنان الشاب على اعجاب محبيه، والعاملين في الحقل الإعلامي والفني، ورأوه مثالاً لابد أن يُحتذى به في المجتمع التركي على كافة المجالات.
يُذكر أن آخر عمل درامي شارك كرم بورسين في بطولته كان مسلسل «الثنائي العظيم»، وذلك أمام أويكو كارايل، إبراهيم شيليكول، أوزجي جوريل.
على الجانب الشخصي، انفصل كرم بورسين مؤخراً عن حبيبته الفنانة التركية سيريناي ساريكايا بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، وهو الخبر الذي صدم فانز النجمين، في الوقت الذي رفض الثنائي الكشف عن أسباب خلافهما.
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