سلاف فواخرجي ترثي صديقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن شدة حزنها على رحيل صديقها، المخرج التونسي شوقي الماجري، والذي تعاونت معه في أكثر من عمل فني.

سلاف نشرت صوراً لأهم الأعمال الفنية التي جمعتها بالراحل، وهما «أسمهان»، و«شهر زاد»، وكتبت معلقة عليها: «شوقي ... لا أريد أن أصدق خبر الرحيل ...كما كنتُ دائما لا أريد أن يمسك سوء.. كما كنتَ لاتحتمل أن يمسني سوء هل الموت سوء أم أنه الحقيقة الوحيدة؟!.. حقيقة ... ووحيدة ...لكن السوء ... كل السوء في الفقدان ...وفي غياب من نحب».

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وأضافت: «أبو الشوق ... أيا حبيبي.. ليتني قلت لك هذه الكلمة قريبًا قبل أن ترحل ولن تسمعها ...يا أخت الشمس ... كما كنت تناديني وكانت أحلى أسمائي إلي ...لن أسمع هذا الإسم مجدداً ...لن المحك ، لن نتبادل الأحاديث والنقاشات والضحكات والأحزان والأسرار ؟ ‎أيا رفيقي ... ياعاشق دمشق ‎تعصف بي ذكريات لا يستطيع عقلي استيعابها ولا قلبي أن يتحملها ‎وضحكتك تختصر حزني..وكلمتك الجميلة ... الله غالب».

يُذكر أن شوقي الماجري تُوفي في أحد مستشفيات القاهرة إثر اصابته بأزمة قلبية، وذلك عن عمر يناهز 58، وقد تم نقل جثمانه إلى تونس، حيث تمت مراسم دفن الجثمان هناك بحضور عائلته وعدد من أصدقائه الفنانين والإعلاميين.