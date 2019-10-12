أبناء عمرو دياب يردّون على تساؤلات الجمهور بشأن عيد ميلاد الهضبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر أبناء الفنان المصري عمرو دياب الردّ على تساؤلات الجمهور خلال اليومين الماضيين بشأن عدم احتفالهم بعيد ميلاد والدهم الـ 58، وقدموا التهنئة لوالدهم على طريقهم الخاصة.

واحتفل الفنان المصري بعيد ميلاده في أحد الفنادق بالقاهرة رفقة مجموعة من نجوم الفن والمشاهير قبل يومين، غير أن أبنائه كنزي وجانا وعبدالله لم يحتفلوا معهم، كما لم يكتبوا أية كلمة أو صورة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل لتهنئة والدهم، فأثاروا التكهنات بين الجمهور.

وأكد العديد من المتابعين أن أبناء الهضبة لم يهنّئوا والدهم بعيد ميلاده للعام الثالث على التوالي، لأسباب غير واضحة، إلا أن بعضهم أجمع على أن السبب دخول الفنانة المصرية دينا الشربيني حياة والدهم.

وأمام هذه الأقاويل؛ نشرت كنزي عمرو دياب مجموعة من الصور رفقة والدها عبر ستوري "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا أبي"، وكتب على صورة أخرى:" أنت أروع شخص في العالم أنا بحبك".

كما نشرت شقيقتها جانا مقطع فيديو لوالدها أثناء تتويجه بجائزة world music Awards، وعلقت على الفيديو:"عيد ميلاد سعيد.. أنت مدهش"، ونشرت صورة مع والدها وشقيقيها كنزي وعبدالله، حيث كتب الأخير على الصورة:"كل سنة وانت طيب بابا.. أحبك كثيرًا".

Advertisements

وكانت دينا الشربيني قد تصدرت المشهد في حفل عيد ميلاد عمرو دياب قبل أيام، لتؤكد على تواجدها الدائم مع الهضبة في كافة المناسبات، وشارك في الاحتفال أيضًا وياسمين رئيس، والمؤلّف تامر حبيب، والممثّل أحمد السعدني، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والممثّل عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرّئيس التنفيذيّ لمهرجان الجونة السّينمائيّ.

وحرص الفنان المصري الذي أحيا حفلاً غنائيًا في مدينة العقبة الأردنية وسط حضور جماهيري غفير مؤخرًا على توجيه رسالة بعد عيد ميلاده حيث كتب:"بشكركم جدا علي كل الحب والدعم والامنيات في عيد ميلادي، كل سنة وانتم سبب نجاحي وفرحتي. بحبكم جدا #HBDAmrDiab".