وفاة روبرت فورستر بسرطان المخ.. وهذه أبرز أعماله الفنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي النجم الأمريكي روبرت فورستر في منزله بلوس أنجلوس بعدما قدم مشوارًا حافلًا بالأعمال الناجحة؛ إذ شارك في 110 أفلام وعشرات من المسلسلات.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الممثلين برايان كرانستون وصامويل إل. جاكسون قد نعيا النجم الراحل على تويتر قائلين إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار توفي عن عمر ناهز الـ 78 عامًا بعد صراع قصير مع مرض سرطان المخ.

وحدثت وفاة فورستر في منزله بعد ساعات قليلة من عرض فيلمه El Camino في دور العرض وعلى قنوات نيتفليكس.

Advertisements

وكان روبرت فورستر المولود في روتشستر بدا مسيرته الفنية بجانب إليزابيث تايلور ومارلون براندو في فيلمهم الشهير Reflections in a Golden Eye في عام 1967 وتميز بأدواره المتعددة طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

كما عرف فورستر بدور "إد جالبريث" في المسلسل التلفزيوني Breaking Bad الذي يُهرب المجرمين الهاربين من القانون ويمنحهم هويات جديدة.

يذكر أن فورستر أشاد علنًا بكوينتين تارانتينو، لإحياء حياته المهنية من خلال فيلم Jackie Brown في عام 1997، وهو الدور الذي منحه جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد بجانب الممثل صامويل إل. جاكسون.