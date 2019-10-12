مهرجان "الجونة " يمنح جائزته لفيلم "قبل ما يفوت الفوت"ضمن مساعيه لدعم السينما العربية

ضمن مساعيه لدعم السينما العربية داخل الوطن العربي وخارجه يمنح مهرجان الجونة السينمائي جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة.

وذهبت جائزة المهرجان هذا العام إلى الفيلم التونسي في مرحلة ما بعد الإنتاج "قبل ما يفوت الفوت". الفيلم من إنتاج محمد على بن حمراء ومن إخراج: مجدي لخضر.

سوق مهرجان مالمو للسينما العربي منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في شمال أوروبا والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع بين المنطقتين. بينما يجمع منتدى المهرجان بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين من خلال الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

استقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة، أكثر من 54 مشروعًا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا في مرحلة التطوير و45 فيلمًا متقدمة في مرحلة ما بعد الإنتاج ووصل إجمالي المشاريع والأفلام المقدمة نحو 99 مشروعًا. اختار مهرجان مالمو هذا العام 22 مشروعًا وفيلمًا للتنافس على جوائز السوق والمنتدى وهي كالآتي:

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واختتم مهرجان مالمو للسينما العربية فعاليات السوق الخاصة به بحفل توزيع جوائز السوق المقدمة من المهرجان ومن شركائه ورعاته أيضًا والتي تبلغ نحو 110 ألف دولار أمريكي.

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