ذا فويس كيدز يقدمون أوبريت "قول يا تاريخ" فى حب مصر

قام فريق ذا فويس كيدز، بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول ياتاريخ" حيث إشترك به مجموعة من أطفال البرنامج.

ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من إختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.

كما حرص الشاعر وليد زهير فى هذا الاوبريت ان يبرز فكرة حب الوطن وبناءه وإيمانه بحضارة بلاده وتاريخها العريق، والأوبريت من إنتاج شركة وتر للإنتاج الفنى ومن إخراج سمر خالد، وتم عرضه فى معظم الفضائيات كما إستضافت وسائل الإعلام نجوم الفريق للحديث عن هذه التجربة والحديث عن هذا العمل التاريخى.

"قول ياتاريخ" كلمات الشاعر وليد زهير وألحان خالد البندى، وتوزيع وليد مصطفى، وقام بغنائه كل من محمد البندي وميرتيا عماد وزينه ولقاء علاء ومحمد اسامه كما شارك فى الغناء نورهان عرنسه وزياد وائل وأحمد منصور ووفاء عماد.

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