شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ونقاد: فاروق الفيشاوى يمتلك عبقرية الممثل أمام الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، منذ قليل، ندوة لتكريم اسم الراحل فاروق الفيشاوى ضمن فعاليات الدوة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى، بعد عام من إعلان الفيشاوى إصابته بمرض السرطان فى دورة المهرجان السابقة من عام 2018.

الفنانة وفاء عامر قالت وهى تبكى متذكرة ذكرياتها مع فاروق الفيشاوى إن الراحل كان يحتضن الوجوه الجديدة من الممثلين.

وأضاف الأمير أباظة، رئيس المهرجان، أن فاروق الفيشاوى يتمتع بشجاعة غير مسبوقة، لدرجة أن لحظة إعلانه المرض صرخ أحمد ابنه فى الصالة قائلا له: "لا متقولش".

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وأكد مدير التصوير محسن أحمد أن فاروق الفيشاوى يمتلك عبقرية الممثل أمام الكاميرا. المخرج على عبد الخالق أوضح أن موهبة فاروق الفيشاوى لم تكتشف كما يجب، مشددا: فاروق لم يرحل لأنه ترك تاريخا طويلا وأعمالا الناس هتشوفها وتفتكره".

ووجه المخرج عمر عبد العزيز الشكر للفنانين كمال أبو رية ومحمد رشاد لأنهما تركا كل شىء وتفرغا لفاروق الفيشاوى خلال مرضه. وصرح المخرج مجدى أحمد على: "كنت عارف إن السنة اللى جاية فاروق مش هيبقى معانا، فاروق نموذج نادر للممثل، ويجمع بين مدرستي أحمد زكى ونور الشريف إذ يعيد التصوير أكثر من مرة، وكل مرة الأداء مختلف، ولديه ثقافة عالية وإحساس عميق بالناس، تشعر وكأنه صاحب أصغر عامل داخل اللوكيشن، وهو صديقى الوحيد".

وقال مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية: "إن فاروق الفيشاوي لا يكفيه كلام لأنه شخص لديه إنسانية رهيبة، كنت معه فى أواخر أيامه، وكان يتألم كثيرا من المرض اللعين، ومع ذلك كان يحاول التعامل بخفة ظل، وهو إنسان متميز وقدم للسينما أفلاما هادفة".